2639 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 302 ألف و258 حالة.ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و546 حالة.وأضاف المعهد أن حوالي 265 ألفا و600 حالة تعافت بشكل كامل من الفيروس، بينما هناك 28 ألفا ومائة حالة نشطة.