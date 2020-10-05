إيبارشية ملوي تواصل فعاليات اجتماع عمانوئيل «أونلاين»

أطلقت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بث فعاليات اجتماع عمانوئيل لدراسة الكتاب المقدس عبر تقنية البث المباشر بالكنيسة المرقسية بملوي.ويناقش الاجتماع تأملات بالعهد القديم بالكتاب المقدس، وذلك تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية في إطار حرصه على دعم أقباط الكنيسة روحيًا.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.