البورصة تخسر 4 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم

حققت البورصة خسائر سوقية بلغت قيمتها نحو 4 مليارات جنيه، لدى إغلاق تعاملات، اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة على أغلبية أسهم السوق المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 620.8 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11007 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12808 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4224 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 2855 نقطة.