جامعة أسيوط تنافس على جائزة التميز الحكومى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة الجامعة فى التنافس على جائزة التميز الحكومي، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن شهد عام 2019 إطلاق النسخة الأولى من المسابقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الساعية إلى تحقيق محاور خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات، وهى الجائزة التى تأتى فى إطار التعاون القائم بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية‪.‬وأشار الدكتور طارق الجمال أن النسخة الثانية من المسابقة 2020 تتضمن سعى جامعة أسيوط للمشاركة فى كل مجالات التنافس، والتي تشمل جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة الابتكار والإبداع، جائزة القيادة المتميزة، وجائزة أفضل موظف وجائزة أفضل فريق عمل، منوهًا إلى أن العام الماضى شهد فوز الجامعة بجائزتين ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى الجمهورية‪.‬وقال مصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد والمشرف على إدارة التطوير والجودة عن توجه وفد من منسقى الجامعة لمقر وزارة التخطيط برئاسة محمد عباس مدير إدارة التطوير والجودة ويضم عمر على، ومحمد محيي الدين، وعصام عبدالحكيم وذلك لمناقشة ترشيحات الجامعة للجوائز المعلنة والتى بدأت إدارة التطوير والجودة بالجامعة استقبال أوراق الراغبين فى الترشح وهو الأمر الممتد من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2020.‬