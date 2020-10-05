«الداخلية» تهدي حقائب مدرسية لطلاب 5 محافظات

قام قطاع التنمية والمشروعات بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهداء الطلبة الأكثر احتياجا في خمس محافظات حقائب مدرسية بمشتملاتها بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.وتولت مديريات أمن الجيزة، الفيوم، دمياط، مطروح، أسيوط توزيع هدايا الرئيس على الطلبة اليتامى وذوي الهمم، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية.وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.وذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسى فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية.وتم إهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجًا- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020.. مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.