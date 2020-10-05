كثافات مرورية بأغلب الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة



وأشارت المصادر لظهور كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري بمناطق السلام في القادم من مناطق المرج باتجاه القاهرة الجديدة.



كما تظهر كثافات مرورية مرتفعة على الطريق من طريق شبرا بنها الحر وحتى مخرج طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وكذلك كثافات مرورية على مناطق المريوطية حتى منطقة الكنيسة.

النشرة المرورية اليوم وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على الطريق أعلى مناطق كفر غطاطي و صحاري الأهرام وأعلى الطريق الصحراوي.



وتظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري بمناطق الأوتوستراد بالاتجاهين، ومناطق المعادي وكارفور باتجاه القاهرة الجديدة.



فيما تظهر كثافات مرورية مرتفعة أعلى محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من مناطق الشيخ زايد وحتى مناطق ميدان لبنان.



وتستقر الحركة المرورية على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الدائري الإقليمي بالاتجاهين.



كذلك تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطرق البحر الأحمر الصحراوية، والكريمات الصحراوي الشرقي.







قد يهمك أيضا:









ننشرحيث استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.