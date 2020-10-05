إصابات كورونا تقترب من 301 ألف في ألمانيا

أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 301 ألف و573 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت فرانكفورت.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9533 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 262 ألفا وشخصين.وأعلنت ألمانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الجائحة بلغ 300 ألف و619 إصابة.