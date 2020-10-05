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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قصف صاروخى يستهدف مطار بغداد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
قصف صاروخي
قصف صاروخي
وكالات
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استهدف قصف صاروخي القاعدة العسكرية في مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقط صاروخ في منطقة الجادرية كان يستهدف المنطقة الخضراء.

وذكر مراسل "العربية" أن الهجمات الصاروخية التي شنت على مطار بغداد كانت من منطقة الجهاد جنوب غرب العاصمة.

وقبل أسبوع قتل 7 أشخاص جراء قصف صاروخي قرب مطار بغداد، بعد سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل قرب مطار بغداد.

وقال النائب العراقي ظافر العاني في حينه إن "الأسلحة الدقيقة التي قالت الفصائل إنها وصلتها مؤخرا قد وجهتها اليوم ولكن إلى مطار بغداد وقتلت عائلة وأطفالا".

كان زعيم ميليشيا النجباء في العراق أكرم الكعبي، قال في رسالة تهديد للسفارة الأمريكية في بغداد إن أسلحة دقيقة دخلت الخدمة.

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