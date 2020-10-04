هل يؤثر النقرس على القدرة الجنسية؟ استشاري ذكورة يجيب

النقرس عبارة عن صورة مؤلمة جدا من حالات التهاب المفاصل، يحدث نتيجة ترسب أملاح حمض اليوريك على المفاصل، حيث ينشأ في الجسم باعتباره أحد المركبات الناتجة عن هضم البيورينات الموجودة ببعض الأطعمة كالكبدة والمأكولات البحرية والبازلاء، ليتم بعد ذلك نقل حمض اليوريك عبر الدم إلى الكليتين.ووفقًا لما ذكره دكتور أحمد مطاوع استشاري جراحة الذكورة بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة، فأحيانا قد تعجز الكليتان عن القيام بالأمر على نحو صحيح، وهو ما يؤدى إلى تراكم حمض اليوريك.ويؤدي تراكم حمض اليوريك إلى ترسبه على المفاصل في صورة حبيبات حادة، فيما يعرف باسم مرض النقرس، ويلاحظ أن المرض عادة ما يستهدف مفاصل الأقدام في بادئ الأمر.ولا تتوقف معاناة مريض النقرس على الشعور بالآلام بالمفاصل المتضررة، لكنه أيضا قد يعاني من تيبسها بالإضافة إلى التورم والاحمرار.ويلاحظ أن النقرس أكثر شيوعا في الرجال مقارنة بالسيدات، حيث يساعد هرمون الأستروجين الأنثوي الكليتين في التخلص من حمض اليوريك وطرده في البول، لكن بمجرد وصول الأنثى إلى مرحلة انقطاع الدورة، تتزايد احتمالية الإصابة به نتيجة انخفاض مستوى هرمون الأستروجين بالجسم.كما يلاحظ أن النقرس في السيدات عادة ما يستهدف الأصابع ومفصل الكاحل، وهو أكثر شيوعا لدى اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم أو اختلال وظائف الكلي.