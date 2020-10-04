صاحبة دعوة تعدد الزوجات: تطبيق الشرع ليس خيانة (فيديو)

دافعت الكاتبة دعاء عبد السلام، صاحبة الدعوة لتعدد الزوجات، عن مبادرتها مؤكدة أن تطبيق شرع الله، ليس خيانة كما تعتبره بعض الزوجات بأن الزيجة عليهن جُرم يرتكبه الرجل، قائلة إن الخيانة الحقيقية هي اللجوء إلى علاقة غير شرعية مع أخرى.وقالت "عبد السلام" في تصريح لـ"الدستور" إن تعدد الزوجات يقلل من حدوث علاقة بين الزوج وأخرى أو حدوث خلافات تؤدي إلى الطلاق، في حال رفض الزوجة الأولى لرغبة زوجها، متساءلة: الزواج من ثانية أفضل أم الطلاق!.. بالتأكيد زواجه سيكون الحل الأمثل.وأضافت أن تطبيق ما جاء في القرآن والأحاديث؛ ليس أمرًا يحتاج كل هذا الجدل، فالتعاليم الدينية واضحة في هذا الشق، ولا يحتاج الزوج أن يُخبر زوجته بزواجه من أخرى، مبدية استياؤها من سيدات يرفضن الزواج عليهن، في وقت يتقبلن فيه فكرة أن يرافق أزواجهن من أخريات "أمر مؤذي أن تقبل الزوجة بأن يرتكب زوجها هذه الأفعال!".تعرض دعاء للهجوم، لم يقتصر على السيدات فقط، بل وصل إلى حد الرجال أيضًا من الرافضين للفكرة ـ حسبما تقول ـ كان من بينهم شخصية معروفة، واتهمها بالرجوع بالنساء لعصر الجاهلية، وهو ما جعلها تدعوه لمناظرة على الهواء، غير أنه لم يُجب على الدعوة.واستنكرت ما اعتبرته أفعال مرفوضة ترتكبها سيدات عن علمهن بزواج أزواجهن من أخريات، قائلة: إحداهن أشعلت المنزل.. وأخريات يزرعن الكراهية في نفوس أطفالهن، لتشوية صورة الأب في نظرهم بعد زيجته عليهن.