موسكو تدعو إلى وقف إطلاق النار في «كاراباخ»

أعرب وزير الخارجية الروسي، يرجي لافروف، اليوم الأحد، لنظيره الأرميني عن قلق موسكو من تزايد الخسائر بين المدنيين في قرة باغ.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، تحدث لافروف مع زهراب مناتساكنيان، اليوم، حول الصراع في ناغورنو قرة باغ، معربًا عن قلق موسكو إزاء تزايد الخسائر بين المدنيين، ومؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار سريعًا.

وأكد لافروف استعداد بلاده للمساعدة في تحقيق التسوية بين أطراف النزاع، تحت رعاية الرؤساء المشاركين في مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون.