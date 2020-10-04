تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث مسجد «الفتح».. 6 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013 لجلسة 6 أكتوبر لاستكمال المرافعة.وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.كانت محكمة الجنايات أصَدرت أحكامًا في القضية عام 2017، بمعاقبة 494 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد، وألقت الشرطة القبض على المتهمين الذين أعادت المحكمة إجراءات محاكمتهم وأصدرت بحقهم القرار المتقدم.كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.