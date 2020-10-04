قبرص: على تركيا أن تتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بأعمالها القادمة

أكد وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيترديس، اليوم الأحد، أن اجتماع المجلس الأوروبي في الأول من أكتوبر الجاري بعث برسالة واضحة في جميع الاتجاهات، تؤكد التضامن الكامل وتصميم الدول الأوروبية على دعم قبرص واليونان.وقال بيتريدس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية «سي إن إيه»: "إن على تركيا أن تتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بأعمالها القادمة"، مشيرا إلى أن القمة الأوروبية أدانت الانتهاكات التركية للحقوق السيادية لجمهورية قبرص، مؤكدا أن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب معالجته من خلال الحوار والمفاوضات بحسن نية وبصدق واحترام القانون.