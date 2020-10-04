إنقاذ سائق حاول الانتحار بسيارته من فوق جبل فى أسوان

أنقذت الأجهزة الأمنية بمركز إدفو محافظة أسوان، سائق شاحنة نقل أثناء محاولته الانتحار بسيارة نقل ثقيل من أعلى حافة جبل بمنطقة نجع الحوش جنوب قرية الرمادى قبلى مركز إدفو.تلقت شرطة النجدة إخطارا بالحادث وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة محملة بالماء وكانت على حافة صخرة مرتفعة بنجع الحوش جنوب قرية الرمادى قبلى.ورجحت التحريات أن قائد السيارة يمر بأزمة نفسية وحالة هستيرية ذلك بعد أن رفض تركها والنزول منها وقيامه بتمزيق ملابسه، وتمت السيطرة على السائق والتحفظ عليه بقسم الشرطة والاستعانة بونش لسحب السيارة.