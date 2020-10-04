



مصاريف المدارس الحكومية 2020.. طريقة الدفع إلكترونيًا 1- الذهاب إلى مكان متاح به خدمة فوري مثل محلات التجزئة وماكينات الصراف الآلي ومراكز خدمة العملاء وفروع شركة فوري على مستوى الجمهورية.



2- يقوم مستخدم الخدمة بالاستعلام عن قيمة المصروفات الدراسية بواسطة الرقم القومي المقيد ببطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.



3- يلتزم المستخدم للخدمة فور الدفع بماكينات فوري بالحصول على إيصال السداد، ويقوم بتصويره نسختين.



4- تقوم كل مدرسة باستلام أصل وصورتين من مستند الدفع من ولي الأمر، وتحتفظ به كمستند سداد للرسوم وتسلم صورة معتمدة لولي الأمر.



كانت اعتمدت وزارة التربية والتعليم، تحصيل 500 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020-2021.



ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:





مصاريف المدارس الحكومية 2020 من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي: 300 جنيه.



من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي 200 جنيه.



من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي: 500 جنيه.



صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه.







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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان منافذ الدفع الإلكتروني لـ مصاريف المدارس الحكومية 2020، لتسديد جميع المصروفات المحصلة من الطلاب بالكامل، خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.وفيما يلي ننشر خطوات تسديد مصاريف المدارس الحكومية 2020 عبر خدمة "فوري"، في حالة اعتمادها من الوزارة لتسديد المصروفات.