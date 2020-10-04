هيدى كرم: تقديم الجزء الثانى من «سابع جار» قريبًا

تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النشاط الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل "كواليس" وتنتظر عرضه الفترة المقبلة، كما أنها تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانين مي عمر وأحمد زاهر المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.وكشفت هيدي كرم في تصريحات لـ"الدستور" عن أنهم سيقدمون الجزء الثاني من مسلسل "سابع جار" الفترة المقبلة وذلك بعد تجاوز المشاكل الإنتاجية التي حدثت لصناع العمل مؤخرًا، مؤكدة أن شخصيتها في الجزء الثاني من المسلسل ستشهد تطورات كبيرة ومختلفة.وأضافت أنها تتمنى العودة للسينما بعمل مميز وكبير خاصة أن آخر أعمالها كان في فيلم "اللي اختشوا ماتوا" مع غادة عبدالرازق وعبير صبري، ولكن أكدت مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبدالعزيز.