نقيب المهندسين السابق: جمعية عمومية لمهندسي القاهرة لوقف إهدار أموال النقابة

كشف طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، عن عقد جمعية عمومية غير عادية لمهندسي القاهرة في مقر النقابة العامة أمس السبت، بعد إجراءات قانونية سليمة.ولفت، في بيان له، إلى نجاح الجمعية على الرغم من بعض المحاولات الفاشلة لتعطيلها.وأوضح: "اجتمع المهندسون أمام المسرح وبشكل حضاري عقدت الجمعية بمراسم كاملة ونوقش فيها جدول الأعمال الذي يتعرض إلى الإساءة التي حدثت لنقابة المهندسين وللمهندسين جراء التعامل في أنشطة خارج إطار مهام النقابة والتعاقد بشكل غير قانوني مع شركة وإهدار لأموال النقابة، وتم اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي كامل".وأشار إلى محاولة الالتفاف الرخيصة التي تمت بعد انصراف أعضاء الجمعية العمومية في عودة ممزوجة بأساليب الحزب الوطني المنحل، باستخدام لافتة وجمع من العاملين وبعض أعضاء المجلس المتورطين في تعاقد مرفوض مع شركة حُرر لها محاضر رسمية من وزارة الري بغرامات بأكثر من مليون جنيه، مع استخدام إمكانيات النقابة العامة في الإيحاء الكاذب لدى المواقع الإخبارية والصحفية بغير الحقيقة، على حد قوله.