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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة لسرقة شقة بالجيزة وإعادة المسروقات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة جهاز "لابتوب" وهاتفين، وجهازين "تابلت"، وكمية من المصوغات الذهبية، وساعة يد، و4 آلاف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بمحافظة المنيا، ولاثنين منهم معلومات جنائية، وتم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم (هاتف محمول، لابتوب، مبلغ مالى – من المسروقات المستولى عليها).

واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبارشادهم تم ضبط باقى المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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