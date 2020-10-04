برلمانى: مشروعات النقل ستجعل مصر أيقونة لجذب الاستثمارات عالميًا

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال المشروعات القومية الكبرى للنقل خاصة شبكة الطرق القومية والأنفاق والسكك الحديدية ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والدولية لتكون أيقونة الاستثمارات على مستوى المنطقة وإفريقيا وعالميًا.وأشاد "عامر" - في بيان له اليوم - بنجاح مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ربط جميع المحافظات والمدن الجديدة بأكبر وأحدث شبكة قومية عملاقة للطرق والسكك الحديدية، مشيدا بتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل التى أكد فيها أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع الواصل من العين السخنة حتى العلمين خلال شهرين.ولفت إلى أن المشروع يبدأ من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وأن تحالفًا من الشركات المصرية والعالمية سيتولى تنفيذ المشروع الذي يصل طوله لـ438 كم وستصل سرعة القطار إلى 260 كم س وأنه سيتم تصنيع قطاراته محليا فى المصنع الذى سيتم إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد.وأوضح أن ذلك يؤكد قدرة مصر على إنشاء وتشييد هذه المشروعات المهمة، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الفريق كامل الوزير أن الوزارة تعمل على توطين صناعة القطارات فى مصر والاستعانة بالشركات العالمية فى تنفيذ مشروعات "المونوريل" والقطار السريع والمكهرب لتعمل مع الشركات المصرية بحيث تحصل الشركات المصرية على الخبرات التي تؤهلها بعد ذلك للعمل منفردة.وأعرب عن ثقته التامة فى نجاح مصر فى القيام بمثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا كبيرا فى هذه الصناعات الاستراتيجية التى تجعلها واحدة من أهم الدول القادرة على تصدير منتجاتها إلى الدول العربية والإفريقية.