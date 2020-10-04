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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات لحركة السيارات بطريق الواحات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
حركة السيارات
حركة السيارات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء تحويلات لحركة السيارات بطريق الواحات بسبب إغلاق كلي للطريق لمدة 3 أشهر وسط تواجد الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات منعا للزحام.

وكشف المرور عن أعمال لاستكمال إنشاء الكوبرى العلوى أعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى، والذى يستلزم غلق كلى لطريق الواحات تحديدًا عند تقاطعه مع الطريق الدائرى، فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام بإتجاه (مدينة السادس من أكتوبر - الواحات) وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأجرت إدارة مرور الجيزة تحويلات مرورية من ٱبرزها": القادم من طريق الفيوم ومناطق حدائق الأهرام ويرغب فى السير باتجاه مدينة السادس من أكتوبر واستكمال طريق الواحات فعليه السير بطريق الواحات حتى محيط منطقة الأعمال (مكان الغلق الكلى) ثم الصعود (إجباريًا يمينًا) إتجاه الطريق الدائرى بعد رفع كفاءة مطلع الطريق الدائرى لمسافة ما يقرب من (250 مترا) من حيث الطبقة الأسفلتية والتوسعة العرضية اللازمة حتى يتناسب مع أحجام حركة المركبات المرتفعة المتوقعة.

ثم استكمال السير بالطريق الدائرى لمسافة ما يقرب من واحد كيلو متر وبعدها السير يسارًا باتجاه فتحة الدوران المستحدثة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى واستكمال السير باتجاه وصلة (طريق دريم لاند) المستحدثة باتجاه طريق الواحات مرة أخرى ثم استكمال السير يمينًا بطريق الواحات اتجاه مدينة السادس من أكتوبر – مدينة الواحات.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لتسيير حركة المرور والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

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