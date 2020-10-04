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محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. كشف غموض مقتل أجنبية بالجيزة.. وتأجيل محاكمة متهمين بعرض رشوة على معاون وزير الآثار

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
جثة شخص
جثة شخص
عمرو المزيدي
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، اليوم السبت، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 3-10-2020


الوطنية للانتخابات تطعن على 36 حكمًا خاصًا بالنواب أمام الإدارية العليا
أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ٣٦ طعنا، بشأن انتخابات مجلس النواب، على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة.

تأجيل محاكمة المتهمين بعرض رشوة على معاون وزير الآثار
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول لجلسة الأسبوع الأول من ديسمبر.

النيابة تعاين حادث تصادم قرية شوشة وتصرح بدفن 5 جثث
انتقل فريق من النيابة العامة بمركز سمالوط شمال في المنيا، لفحص حادث التصادم الذي وقع اليوم بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية شوشة، واستمعت النيابة لأقوال 4 من أهالي المصابين، وصرحت بدفن 5 متوفين، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار سائق السيارة الجامبو.

بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ لـ«الإدارية العليا»
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون، اليوم السبت، تأجيل 4 طعون مقامة من سيد حنفي طه، والذي تم استبعاده من سباق الانتخابات بحكم محكمة القضاء الإداري بعد أن أقام شقيقه دعاوى قضائية على قرار قبول أوراق ترشحه عن دائرة الخليفة، لآخر الجلسة.

كشف غموض العثورعلى جثة أجنبية بأرض اللواء
نجح ضباط الأمن العام في كشف غموض العثور على جثة أجنبية بأرض اللواء بالجيزة.

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