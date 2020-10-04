نشرة الحوادث.. كشف غموض مقتل أجنبية بالجيزة.. وتأجيل محاكمة متهمين بعرض رشوة على معاون وزير الآثار

نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 3-10-2020

الوطنية للانتخابات تطعن على 36 حكمًا خاصًا بالنواب أمام الإدارية العليا



تأجيل محاكمة المتهمين بعرض رشوة على معاون وزير الآثار



النيابة تعاين حادث تصادم قرية شوشة وتصرح بدفن 5 جثث



بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ لـ«الإدارية العليا»



كشف غموض العثورعلى جثة أجنبية بأرض اللواء



أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ٣٦ طعنا، بشأن انتخابات مجلس النواب، على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة.قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول لجلسة الأسبوع الأول من ديسمبر.انتقل فريق من النيابة العامة بمركز سمالوط شمال في المنيا، لفحص حادث التصادم الذي وقع اليوم بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية شوشة، واستمعت النيابة لأقوال 4 من أهالي المصابين، وصرحت بدفن 5 متوفين، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار سائق السيارة الجامبو.قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون، اليوم السبت، تأجيل 4 طعون مقامة من سيد حنفي طه، والذي تم استبعاده من سباق الانتخابات بحكم محكمة القضاء الإداري بعد أن أقام شقيقه دعاوى قضائية على قرار قبول أوراق ترشحه عن دائرة الخليفة، لآخر الجلسة.نجح ضباط الأمن العام في كشف غموض العثور على جثة أجنبية بأرض اللواء بالجيزة.