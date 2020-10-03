«إشعال الصراع».. تركيا تواصل إرسال المرتزقة لأذربيجان

ارتفع عدد الخسائر في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان إلى 36 قتيلا، فيما وصل إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة لدعم أذربيجان إلى نحو 1200عنصر.ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانه اليوم، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة من الجنسية السورية في معارك أذربيجان إلى 36 عنصرا، خلال 48 ساعة الماضية.وذكر المرصد السوري إن معارك عنيفة واشتباكات تدور في عدة مواقع استراتيجية في إقليم قره باغ، حيث أُقحم المرتزقة السوريين في الصفوف الأولى هناك، ليرتفع تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لتركيا منذ بدء القتال في أذربيجان إلى 64، كما أصيب وفقد العشرات من هؤلاء.وأكد المرصد أن الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية يواصلون نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل غالبيتهم من المكون التركماني السوري.