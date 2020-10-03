بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ لـ«الإدارية العليا»

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون، اليوم السبت، تأجيل 4 طعون مقامة من سيد حنفي طه، والذي تم استبعاده من سباق الانتخابات بحكم محكمة القضاء الإدارى بعد أن أقام شقيقه دعاوى قضائية على قرار قبول أوراق ترشحه عن دائرة الخليفة، لآخر الجلسة.وحملت الطعون أرقام ٣١٣، ٣١٧، ٣٥٠، ٣٥٢ لسنة ٧٦ قضائية عليا.وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت أمس باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسمائهم "سيد حنفي طه، وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهم البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابي.واتهم كل منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.