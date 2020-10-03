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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحدي الكمامة.. أحدث طرق رواد «تويتر» للوقاية من كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:04 م
تحدي الكمامة
تحدي الكمامة
سمر عبدالله
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أطلق رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، اليوم السبت، هاشتاج "تحدى الكمامة"، ضمن حملة موسعة لنشر الوعى بين الناس بضرورة ارتداء الكمامة، لضمان اتخاذ المواطنين الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية، حيث لاقى الهاشتاج تفاعلا كبيرًا على موقع "تويتر" وتفاعل الكثير من المواطنين معه، الذين أرسلوا صورهم مرتدين الكمامة للمشاركة في الحملة.

وطلب رواد "تويتر" من الجميع الانضمام لتحدى "البس كمامة" أو "ارتدي الكمامة"، والذي يتضمن المشاركة بصورة الشخص وهو يرتدي الكمامة، حيث يرغب المواطنون في المشاركة في هذا التحدي بأكبر عدد ممكن للتوعية بضرورة مواجهة كورونا وكافة الأمراض التنفسية المعدية، وذلك تزامنا مع دخول مصر الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي بدأتها دول أوروبا مؤخرًا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى اليوم، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس وتسجيل 10 حالات جديدة.

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