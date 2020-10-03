«حفلة 9» و«الصندوق الأسود».. القائمة المبدئية لأفلام موسم رأس السنة

- قبل الأربعين

- حفلة 9

- النمس والأنس

- الصندوق الأسود

يشهد موسم رأس السنة المقبل منافسة قوية بين نجوم الفن خاصة وأن هناك عدد كبير منهم انتهى من تصوير أفلامه ودخلت مرحلة المونتاج لتكون جاهزة للعرض، ويعتبر هو الموسم الأول بعد جائحة فيروس كورونا التي أوقفت السينما لفترة قاربت من العام.ويرصد "الدستور" قائمة أفلام رأس السنة المبدأية خلال التقرير التالي.يعكف المخرج معتز حسام على انتهاء مونتاج فيلم "قبل الأربعين" ليدخل قائمة موسم رأس السنة رسميًا حيث من المقرر طرح البوستر الدعائي الرسمي خلال أيام."قبل الأربعين" يضم كوكبة من النجوم أبرزهم الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، سامى مغاورى، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.اقتربت الفنانة غادة عبد الرازق من إنهاء كافة مشاهد فيلم "حفلة 9" والذي يشهد عودتها للسينما بعد فترة غياب، ويتبقى لها أيام قليلة لتنتهي منه بشكل كامل، ويسعى المخرج عبدالمنعم ربيع وكل فريق العمل للانتهاء منه، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج ويصبح جاهزًا للعرض.وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق، شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه ضمن أحداث الفيلم، التي تدور حول وقوع جريمة قتل وتتصاعد الأحداث طوال الوقت لمعرفة القاتل.فيلم "حفلة ٩" يشارك في بطولته كل من طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر، وكمال أبورية، والمطربة جنات عبدالمنعم، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع.قررت الشركة المنتجة لفيلم "النمس والإنس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي طرح الفيلم خلال موسم رأس السنة مع فتح السينمات بنسبة أكبر من الفترة الحالية، واعتبروا أن ذلك الوقت هو الأنسب لهم لطرحه.وكان المخرج شريف عرفة، يفكر في طرحه بمواسم الأعياد القادمة، لكن مع تراكم الأعمال الضخمة وبشكل كبير فستصبح المنافسة شرسة للغاية، مما دعاه يفكر في الموعد الجديد للفيلم باعتباره الأنسب للفيلم الخفيف الذي يشارك في بطولته منة شلبي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وعارفة عبدالرسول.طرحت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي البوستر الدعائي للعمل، الذي اتسم بالغموض والتشويق، وتم تصنيف العمل للعرض +12 من قبل الرقابة على المصنفات الفنية، ومن المقرر أن يطرح خلال شهر نوفمبر المقبل لينضم لأفلام رأس السنة.وتجسد منى زكي دور "ياسمين"، وهي امرأة تتعرض في إحدى الليالي لاقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، وتتوالى الأحداث بظهور أمور مفاجئة تكمن في حقيقة حملها وكذلك الصندوق الأسود الذي يتواجد في منزلها، لتكتشف في نهاية العمل العديد من الأمور التي ستغير حالة السرقة إلى حالة صراع ثلاثي بينهما.الفيلم قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري، وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions، ويشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.