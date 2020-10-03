رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«حفلة 9» و«الصندوق الأسود».. القائمة المبدئية لأفلام موسم رأس السنة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:53 م
الفنانة غادة عبد
الفنانة غادة عبد الرازق
منار إبراهيم
طباعة
يشهد موسم رأس السنة المقبل منافسة قوية بين نجوم الفن خاصة وأن هناك عدد كبير منهم انتهى من تصوير أفلامه ودخلت مرحلة المونتاج لتكون جاهزة للعرض، ويعتبر هو الموسم الأول بعد جائحة فيروس كورونا التي أوقفت السينما لفترة قاربت من العام.

ويرصد "الدستور" قائمة أفلام رأس السنة المبدأية خلال التقرير التالي.

- قبل الأربعين

يعكف المخرج معتز حسام على انتهاء مونتاج فيلم "قبل الأربعين" ليدخل قائمة موسم رأس السنة رسميًا حيث من المقرر طرح البوستر الدعائي الرسمي خلال أيام.

"قبل الأربعين" يضم كوكبة من النجوم أبرزهم الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، سامى مغاورى، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

- حفلة 9
اقتربت الفنانة غادة عبد الرازق من إنهاء كافة مشاهد فيلم "حفلة 9" والذي يشهد عودتها للسينما بعد فترة غياب، ويتبقى لها أيام قليلة لتنتهي منه بشكل كامل، ويسعى المخرج عبدالمنعم ربيع وكل فريق العمل للانتهاء منه، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج ويصبح جاهزًا للعرض.

وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق، شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه ضمن أحداث الفيلم، التي تدور حول وقوع جريمة قتل وتتصاعد الأحداث طوال الوقت لمعرفة القاتل.

فيلم "حفلة ٩" يشارك في بطولته كل من طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر، وكمال أبورية، والمطربة جنات عبدالمنعم، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع.

- النمس والأنس

قررت الشركة المنتجة لفيلم "النمس والإنس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي طرح الفيلم خلال موسم رأس السنة مع فتح السينمات بنسبة أكبر من الفترة الحالية، واعتبروا أن ذلك الوقت هو الأنسب لهم لطرحه.

وكان المخرج شريف عرفة، يفكر في طرحه بمواسم الأعياد القادمة، لكن مع تراكم الأعمال الضخمة وبشكل كبير فستصبح المنافسة شرسة للغاية، مما دعاه يفكر في الموعد الجديد للفيلم باعتباره الأنسب للفيلم الخفيف الذي يشارك في بطولته منة شلبي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وعارفة عبدالرسول.

- الصندوق الأسود

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي البوستر الدعائي للعمل، الذي اتسم بالغموض والتشويق، وتم تصنيف العمل للعرض +12 من قبل الرقابة على المصنفات الفنية، ومن المقرر أن يطرح خلال شهر نوفمبر المقبل لينضم لأفلام رأس السنة.

وتجسد منى زكي دور "ياسمين"، وهي امرأة تتعرض في إحدى الليالي لاقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، وتتوالى الأحداث بظهور أمور مفاجئة تكمن في حقيقة حملها وكذلك الصندوق الأسود الذي يتواجد في منزلها، لتكتشف في نهاية العمل العديد من الأمور التي ستغير حالة السرقة إلى حالة صراع ثلاثي بينهما.

الفيلم قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري، وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions، ويشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

لماذا تصدّر سليمان عيد تريند جوجل؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

«الوزراء» يستجيب لمناشدة مواطن مصري عالق بمطار إسطنبول

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح‬ (صور)

image description

إحالة رئيس قرية الشعراء بدمياط للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

اكتشاف أثرى بسقارة

image description

بيتسو موسيمانى يتسلم فانلة الأهلى

الأكثر قراءة

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

الأمم المتحدة: مصر من أفضل دول الشرق الأوسط في التعامل مع كورونا

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

اضبط تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة الدروس المقررة

تردد القنوات التعليمية الابتدائية والإعدادية 2020 على النايل سات

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

«كحقل مليء بالفراشات».. رواية جديدة للروائية ياسمينة صالح

أحمد سويلم معلقًا على كشف حساب «كتاب مصر»: الإنجازات غير فاعلة

فى يومه العالمى.. «القومي للترجمة» يقدم خصومات 50% على إصداراته

غدًا.. ماجستير يناقش شعر عبدالله الأنور بجامعة الأزهر فى سوهاج