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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مثل وفد من جامعة الوادي الجديد في احتفالات العيد القومي للمحافظة ضمن احتفالات انتصار اكتوبر المجيد بساحة الشعبية بمدينة الخارحة التى نظمها فرع الثقافة الجماهيرية والشباب والرياضة بعنوان "فى حب مصر " وقال رئيس جامعة الوادي إن مشاركة طلاب وقيادات الجامعة فى هذه المناسبات الوطنية،

وفد من جامعة الوادى الجديد يشارك فى احتفالية بعنوان «فى حب مصر»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:43 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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شارك وفد من جامعة الوادي الجديد يمثل اتحاد طلاب الجامعة، والقيادات الإدارية بالجامعة فى الاحتفالية التى نظمها فرع الثقافة الجماهيرية والشباب والرياضة بعنوان "فى حب مصر" بميدان الساحة الشعبية بالخارجة، بمشاركة جماهير الوادي الجديد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، الذي يواكب ذكرى وصول أول قوافل التعمير للوادي الجديد، والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي، إن مشاركة طلاب وقيادات الجامعة فى هذه المناسبات الوطنية، تعبر عن عمق انتمائهم لوطنهم، ودعمهم لمسيرة الاستقرار والبناء التي تشهدها مصر فى شتى المجالات.

كما تعبر تلك المشاركة عن اعتزازهم بذكرى حرب أكتوبر، التي أعادت العزة والكرامة للشعب المصري، ومهدت لعودة أرض سيناء الحبيبة لحضن الوطن، بفضل انتصارات رجال القوات المسلحة المصرية، الذين حطموا خط بارليف وأعادوا لمصرنا الحبيبة العزة والكرامة.

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