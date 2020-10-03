مقتل شرطي عراقى فى هجوم مسلح بالناصرية

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل أحد أفراد الشرطة؛ جراء هجوم مسلح في مدينة (الناصرية)، الواقعة جنوب شرق البلاد.وأفاد المصدر- في تصريح خاص لقناة (السومرية) الإخبارية، اليوم السبت- بأن "مسلحين مجهولين قاموا بفتح نيران أسلحتهم الكاتمة في اتجاه أحد أفراد الشرطة في حي الصالحية وسط مدينة الناصرية العراقية، مما أدى إلى مصرعه في الحال".وأضاف المصدر العراقي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن القوات الأمنية توجهت فور وقوع هذا الهجوم إلى مكان الحادث، وقامت بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الهجوم المسلح، فضلا عن إرسال الجثة إلى دائرة الطب الشرعي.