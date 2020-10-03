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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مدبولي» يوقع كشاهد على اتفاق السلام بين السودان والجبهة الثورية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:28 م
مدبولي
مدبولي
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وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة، على اتفاق السلام، بشكل نهائي، في مراسم أقيمت في ساحة الحرية في جوبا، فيما وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد مصر في تلك المراسم، على الاتفاق، كشاهد على الاتفاق.

وبدأت مراسم الاحتفال، التي نقلها تليفزيون السودان، بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الاتفاق ممثلًا للحكومة السودانية، كما وقعه قادة ورؤساء الفصائل والحركات المكونة للجبهة.

ووقع على الاتفاق كضامن، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، رئيس تشاد أدريس ديبي، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي رأس وفد بلاده في الاحتفال.

كما وقع كشهود على الاتفاق، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وبعد ذلك أقيمت فقرات فنية في ساحة الحرية، لفنانين من السودان وجنوب السودان، وسط أجواء عمها الفرح.

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