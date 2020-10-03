محكمة أمريكية تقضى بسجن متحرش بالأطفال 6 قرون

أصدرت محكمة أمريكية، اليوم السبت، حكمًا على متحرش بالأطفال، بالسجن لـ600 عام، بسبب إدانته باستغلال طفلين صغيرين جنسيًا، في الولايات المتحدة.واتهمت المحكمة ماثيو ميلر، البالغ من العمر 32 عامًا، بتصوير طفلين دون سن الخامسة، بطريقة جنسية، واستخدامها كمحتوى إباحي، حسبما أشار بيان من محكمة في ولاية ألاباما الأمريكية.وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أنه وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإنه تم الحكم على ميلر بالسجن 600 عامًا، لأن المواد الإباحية التي صورها "سلبت الأطفال من طفولتهم".وجاء في البيان أن ميلر جعل الأطفال ينخرطون بسلوك إباحي مشين، بغرض تسجيل هذه الأفعال لإنتاج محتوى إباحي، واستمر في ذلك لخمسة أعوام، حيث وقعت الممارسات بين 2014 و2019.من جهة، قال جوني شارب الوكيل الخاص المسئول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: "الجرائم التي اعترف ميلر بارتكابها ليست مزعجة فحسب، بل إنها مقززة، وأفعاله سلبت هؤلاء الأطفال طفولتهم".وأضاف شارب أن الحكم الصادر على ميلر، وهو 7200 شهر في السجن، جاء ردا على جسامة الأفعال التي ارتكبها.