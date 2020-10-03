تركيا تلجأ للاقتراض لإنقاذ شركة الخطوط الجوية الوطنية

دخلت أغلب شركات الطيران في أزمة كبيرة بعد فيروس كورونا، ومن ضمن تلك الشركات الخطوط الجوية التركية.وتسعى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان للحصول على دعم مالي من الخارج لتمويل الشركة الوطنية التي تعرضت لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.وأفادت وكالة رويترز، بأن شركة الخطوط الجوية التركية، التي يمتلك صندوق الثروة السيادي 49.12 % من أسهمها، تسعى للحصول على دعم رأسمالي من الخارج لتعويض الخسائر المتزايدة التي تتعرض له، إذ بلغت خسائر الشركة 2.3 مليار ليرة خلال الربع الثاني من 2020.وتبحث الشركة عن دعم رأسمالي، خصوصًا من الخارج، للتخلص من الأزمة المالية التي دخلت فيها بسبب تفشي فيروس كورونا.وأشارت وكالة رويترز إلى أنها استندت في ذلك إلى 4 مصادر رسمية لم تفصح عن أسمائها، وفقًا لما نقله موقع "تركيا الآن".وذكر أحد المصادر أن الخطوط الجوية التركية بحاجة إلى خطة إنقاذ، مؤكدًا أن هذا الدعم قد يكون رأسماليًا أو دعمًا ماليًا مباشرًا.وفى السياق، قالت شركة الخطوط الجوية التركية، في بيان أدلت به لمنصة الإفصاح العام بعد هذا الخبر، "لم نتلق أي معلومات حول مفاوضات تقديم دعم رأسمالي أو تمويل لمؤسستنا كما نشر في الصحافة اليوم".