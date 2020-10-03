نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام
السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:05 م
عمرو المزيديطباعة
يبحث الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة للاختبارات عن نتيجة الكلية.. بدأ أولياء الأمور والطلاب بالاستفسار عن نتائج امتحانات كلية الشرطة للتأكد من نتيجة اجتياز أبنائهم للاختبارات.
كما ويبحث عدد كبير من المواطنين عن موقع أكاديمية الشرطة على الإنترنت للحصول على نتائج الامتحانات باستخدام رقم الاستعلام المقدم لهم.
وانتهت عمليات التقدم لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة، وذلك وفقا للمواعيد التي حددت في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أكاديمية الشرطة في مقرها بالتجمع الأول؛ للإعلان عن كافة شروط وتفاصيل الالتحاق.
وأعلنت وزارة الداخلية - في وقت سابق- عن فتح باب التسجيل لراغبي الالتحاق لكلية الشرطة والدراسة بها، وأغلقت في 15 أغسطس الماضي، وحاليًا ينتظر الطلاب النتيجة.
ووفرت أكاديمية الشرطة رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من التسجيل عليه، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما ويبحث عدد كبير من المواطنين عن موقع أكاديمية الشرطة على الإنترنت للحصول على نتائج الامتحانات باستخدام رقم الاستعلام المقدم لهم.
وانتهت عمليات التقدم لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة، وذلك وفقا للمواعيد التي حددت في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أكاديمية الشرطة في مقرها بالتجمع الأول؛ للإعلان عن كافة شروط وتفاصيل الالتحاق.
رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطةوأعلنت أكاديمية الشرطة عن ظهور نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية http:www.moi.gov.eg.
وأعلنت وزارة الداخلية - في وقت سابق- عن فتح باب التسجيل لراغبي الالتحاق لكلية الشرطة والدراسة بها، وأغلقت في 15 أغسطس الماضي، وحاليًا ينتظر الطلاب النتيجة.
ووفرت أكاديمية الشرطة رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من التسجيل عليه، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
هذا الرابط متوفر للطلاب الذين تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها كلية الشرطة من لياقة بدنية وعقلية ومعنوية، وفرت أكاديمية الشرطة أيضًا رابط للاستعلام عن نتائج الاختبارات، ويندرج أيضًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.