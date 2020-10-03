رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تطلق قافلة شاملة لـ«عشش السودان» غدًا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت
إسراء جمال
طباعة
تطلق جامعة القاهرة بالتعاون مع محافظة الجيزة، قافلة تنموية شاملة لمنطقة "عشش السودان" بالجيزة، اعتبارًا من غدًا الأحد 4 أكتوبر، وتستمر على مدار عام جامعي كامل في إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة الشاملة لعشش السودان، يشارك فيها أساتذة من كليات الطب والآداب والتمريض والدراسات العليا للتربية، لتقديم خدمات طبية في جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية والخدمية ودعم التوعية بالمجتمع المصري، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل شاملة ومجانية نجحت في تحقيق أهدافها في عدة قرى ومدن بمختلف المحافظات، وقدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية لآلاف من البسطاء والمحتاجين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولى يتابع إجراءات مواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

استبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات «النواب» لصدور أحكام نهائية ضده

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

جينات الإنسان البدائى مسئولة عن مضاعفات خطيرة لكورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة توجه ببث أمسية نادرة للمشير الجمسى من صالون الأوبرا

غدا.. بيت الشعر يحتفي بميلاد أحمد عبدالمعطي حجازي

بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب