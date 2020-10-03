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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد قطب: حرب أكتوبر ستظل علامة فارقة فى التاريخ العسكرى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
المهندس أحمد قطب
المهندس أحمد قطب
أشرف لاشين
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وجه المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد.

وقال المهندس أحمد قطب، في بيان له، إن خروج المصريين أمس بالآلاف إلى الميادين العامة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يظهر للجميع مدى حبهم لوطنهم وحرصهم على الاستقرار ورفضهم لجماعات الظل من الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن.

وأضاف "قطب" أن خروج المصريين اليوم إلى الميادين العامة في ظل الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في تأمين تلك الاحتفالات أبلغ رد على الجماعات الإرهابية بأن المصريين لا يخشون أحدا، وأنهم يقفون خلف قيادتهم السياسية وجيشهم الوطني وأنهم مستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على بلدهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما حققته القوات المسلحة المصرية من نجاحات في حرب أكتوبر المجيدة ستظل علامة فارقة في التاريخ العسكري وسوف تدرس تلك البطولات جيلا بعد جيل، وقال، إن تلك الحرب أثبتت للعالم أجمع أن الجندي المصري لا يمكن أن يقهر بما يمتلكه من عزيمة وإرادة في الدفاع عن تراب وطنه وإعلاء كلمة الحق.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي السيف والدرع للدفاع عن الوطن وعن الأمة العربية بأكملها، نظرا لما تحتله من مكانة عالية بجانب أنها ستظل رمز العزة والكرامة، مشيدا بما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعادة بناء الجيش المصري ورفع قدراته القتالية والعسكرية حتى أصبح يحتل تصنيفا عالميا بين أقوى جيوش العالم.

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