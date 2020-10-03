حريق في مخزن فحم بالمطرية.. وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن فحم بدائرة القسم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مخزن لبيع الفحم بمنطقة المطرية.وقال شهود عيان، إن النيران اشتعلت عقب قيام أحد العمال بطهي الطعام، فاشتبكت النيران ببعض الأخشاب، وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على النيران، حيث اشتعلت بمجموعة من الأخشاب داخل المخزن، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة، والتي سيطرت على الحريق قبل امتدادها إلى المناطق التجارية والسكنية المجاورة.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.