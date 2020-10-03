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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

150 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين خدمات الكهرباء في رواندا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ
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ذكر البنك الدولي أنه بصدد تسليم رواندا مخصصات مالية تصل إلى 150 مليون دولار لتحسين إمكانية توصيل الكهرباء للمواطنين والمؤسسات والشركات الرواندية.

وأوضح البنك، في بيان له، أن هذا التمويل سيستخدم بوجه عام لصالح توصيل الكهرباء إلى 2.15 مليون شخص في رواندا عبر وسائل طاقة نظيفة ومستدامة عن طريق تنفيذ "مشروع تحسين الوصول وجودة الطاقة" الذي يهدف إلى الوصول بالبلاد إلى تحقيق الهدف السابع لأهدافها للتنمية.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على تخصيص هذا التمويل لرواندا من أجل النهوض بمدى فاعلية خدمات الكهرباء والوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مضيفا أن نصف مبلغ التمويل أي 75 مليون دولار ستقدم لرواندا في صورة منحة، أما المبلغ المتبقي فيعتبر قرضا من البنك الدولي.

ولفت البنك إلى أن "مشروع تحسين الوصول وجودة الطاقة" طموح ويسعى بوجه عام إلى تقليص الاعتماد على وسائل الطاقة غير المستدامة بنسبة تصل إلى 50%، وأضاف أن هذا المشروع يشمل أيضا زيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال إعادة تأهيل محطة "نتاروكا" للطاقة الكهرومائية التي تبلغ طاقتها 11.5 ميجاوات.

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