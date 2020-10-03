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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأذربيجانية تستقدم تعزيزات وتشن هجوما على محورين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
القوات الأذربيجانية
القوات الأذربيجانية
وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم السبت، بأن القوات الأذربيجانية انتقلت إلى الهجوم على المحورين الشمالي والجنوبي من خطوط التماس في إقليم قره باغ، بعد استقدامها تعزيزات جديدة.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر "فيسبوك" صباح اليوم: "معارك عنيفة تتواصل على المحورين الشمالي والجنوبي، حيث انتقل الخصم إلى الهجوم بعد تركيزه قوات كبيرة هناك"، مضيفة أن القوات الأرمنية تصد تقدم الجيش الأذربيجاني و"تكبده خسائر فادحة".

وأعلنت الدفاع الأرمنية اسقاط 3 طائرات حربية أذربيجانية، اليوم السبت.

بدوره، قال رئيس "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، إنه شخصيا يتوجه مع القوات الخاصة إلى الخط الأمامي، "وسط استمرار اشتباكات عنيفة بوتيرة متفاوتة على امتداد خط التماس وتعرض عاصمة الإقليم، ستيباناكيرت، ومدن أخرى للقصف المدفعي"، حسبما ذكر عبر "فيسبوك"، مضيفا "الوطن والأمة في خطر".

وفي وقت سابق من هذا الصباح، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قواتها سيطرت على نقاط ارتكاز جديدة على خط التماس في قره باغ، و"قامت بتطهير تلك المناطق"، مشيرة إلى أنه "تم تدمير عدد كبير من الأفراد والمعدات القتالية والأخرى التابعة للعدو".

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