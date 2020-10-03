ترامب يوضح حالته الصحية من المستشفى العسكرى

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة للمرة الأولى منذ وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أنه في حالة جيدة.وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن ترامب كتب تغريدته من داخل مستشفى "والتر ريد" العسكري الذي نقل إليه في وقت سابق.وأشارت القناة إلى أن الرئيس ترامب يعاني من حمى منذ صباح اليوم، فيما أكد الطبيب المعالج له أنه تلقى جرعة من علاج "ريجينيرون" التجريبي.