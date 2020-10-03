طريقة ساندويش اللحم على الطريقة الإيطالية

المقادير

طريقة التحضير:

تقدم "الدستور"، اليوم، وصفة ساندويش اللحم على الطريقة الإيطالية، وهي وصفة غير تقليدية، ومن الوصفات التي يحبها الكثيرون.- فيليه اللحم: كيلو (مقطع شرائح طولية رفيعة)- ملح: نصف ملعقة صغيرة- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة- الثوم: 6 فصوص (مفروم شرائح)- الخل الأبيض: 2 ملعقة كبيرة- أوريغانو: ملعقة كبيرة (مجفف)- روزماري: ملعقة صغيرة (مجفف)- ورق غار: 1 ورقة- مرق دجاج: 3 أكواب- الخبز الإيطالي: 4 أرغفة- الكرفس: عود (مفروم)- الفلفل الأخضر: 1 حبة (صغير الحجم مفروم)- بقدونس: 2 ملعقة كبيرة (مفروم)1. تبلي اللحم بالملح والفلفل.2. سخني الزيت في قدر سميك على النار وأضيفي اللحم حتى يصبح بني اللون تقريبًا لمدة 8 دقائق.3. أضيفي الثوم والخل والأوريغانو والروزماري والفلفل والكرفس وورقة الغار وقلبي.4. أضيفي المرق واتركي الخليط حتى يغلي، وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 20– 30 دقيقة حتى ينضج اللحم ويقل المرق.5. وزعي الخليط في الخبز الإيطالي مع القليل من المرق ورشة بقدونس وقدميها ساخنة.