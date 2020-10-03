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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض دعوى إلغاء قبول ترشح أعضاء حزب الوفد على القائمة الوطنية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من محمد علي عبده، نائب رئيس حزب الوفد، والتي يطالب فيها بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 61829 لسنة  ٧٤ ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.

وطالبت الدعوى بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح، بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد واستبعادهم من كشوف الناخبين، وهم «سوسن حسني حافظ، أيمن محمد سالم فرح، سحر مصطفى إبراهيم القاضي، محمد عوض السيد محمد،  فتحية السنوسي أبو بكر محمد راجح، هبة الطنباري، مصطفي الإمام، عبدالباسط غريب أحمد عبد الرحمن الشرقاوي.

وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة قد أعلنت عن إدراج اسمائهم ضمن مرشحي حزب الوفد على «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وذلك  لعدم استيفائهم شروط العضوية الحزبية طبقًا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.

وأضاف: «ومن ضمن أسباب ضرورة استبعادهم صدور قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم خوض الحزب للانتخابات البرلمانية القائمة والانسحاب من (القائمة الوطنية من أجل مصر) طبقًا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد».

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