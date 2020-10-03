كل ما تريد معرفته عن «التهاب البروستاتا المزمن»

البروستاتا غدة فى حجم حبة الجوز، تقع أسفل المثانة البولية مباشرة، وتقوم بإفراز سائل يندمج مع الحيوانات المنوية لتكوين ما يعرف بالمني أو السائل المنوي.وهناك أنواع متعددة من الالتهاب الذي يمكن أن يصيب البروستاتا، ويعتبر التهاب البروستاتا المزمن من الأنواع شائعة الحدوث، ولاسيما أنه يصيب الرجال عادة في مقتبل العمر أو منتصف العمر، وذلك على الرغم من احتمالية حدوثه في أي مرحلة عمرية كانت.وينقسم التهاب البروستاتا المزمن إلى نوعين أساسيين، وهما: نوع التهابي ونوع غير التهابي، ويلاحظ في النوع الالتهابي أن البول والسائل المنوي أو أي إفرازات أخرى قد تفرزها البروستاتا يحتوي على خلايا مقاومة للعدوى، ولايحتوى على أي بكتيريا.أما في النوع غير الالتهابي لاتوجد أي خلايا مقاومة للعدوى ولا يوجد بكتيريا، حيث يعانى المصابون بالتهاب البروستاتا المزمن من وجود ألم مزمن في المنطقة التناسلية، بالإضافة إلى منطقتي العانة والمنطقة بين كيس الصفن وفتحة الشرج.وقد يعاني المريض من الألم أثناء التبول أو أثناء القذف؛ لذا يشعر الكثير من المرضى بالضيق إزاء هذا الأمر، وعموما فإن هذه الأعراض قد تذهب وتتلاشى من تلقاء نفسها، أيضًا لا يشترط شعور المريض بأي من هذه الأعراض المرضية، حيث قد لا يعاني المريض من أي أعراض ظاهرية من الأساس.ومن الصعب تشخيص التهاب البروستاتا المزمن، ولاسيما أن أعراضه المرضية تتشابه مع الكثير من الحالات الصحية الأخرى كمشكلات الكليتين والمثانة البولية، علاوة على أن بعض الخبراء يعتقدون أن التهاب البروستاتا المزمن قد لايكون له علاقة بغدة البروستاتا من الأساس، حيث قد يتسبب إصابة عضلات أرضية الحوض بالتمزق أو الإجهاد في هذا الأمر.