بالأغاني البدوية.. قبائل سيناء يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

نظم عدد من قبائل محافظة سيناء صباح اليوم، احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مرددين الأغاني البدوية القديمة التي واجه بها أجدادهم الاستعمار الإسرائيلي.كما حرص شيوخ القبائل على الحضور مرددين بعض الهتافات الوطنية، حاملين على أكتافهم الأعلام والشيلان البدوية التي ارتبطوا بها، فيما شارك في الاحتفال عدد كبير من الشباب والأطفال الذين تفاعلوا مع أغاني التراث رافعين بعض الصور الوطنية.وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.