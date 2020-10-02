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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إصابة ترامب بكورونا.. البنتاجون يعلن استمرار مستوى التأهب في البلاد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:25 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانًا تؤكد فيه عدم تغيير مستوى تأهبها على خلفية إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلاينا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم البنتاحون، جوناثان هوفمان، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن كلا من وزير الدفاع، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، خضعا مؤخرا لفحوص خاصة بفيروس كورونا، كانت نتيجتها سلبية.

وأضاف هوفمان: "لا تغييرات في مستوى التأهب لوزارة الدفاع، القوات المسلحة للولايات المتحدة مستعدة لحماية بلادنا ومصالحها، ولا توجد أي تغيرات في درجة الاستعداد والقدرات التابعة لقواتنا المسلحة".

وشدد على أن هيكل القيادة والإدارة العسكرية الأمريكية لم "يتأثر بأي شكل من الأشكال" بالإعلان عن إصابة ترامب وزوجته.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة الرئيس أنهما يعانيان من أعراض طفيفة.

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