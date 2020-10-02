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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب وأساتذة جامعة حلوان ينظمون مسيرة للاحتفال بنصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:23 م
طلاب وأساتذة جامعة
طلاب وأساتذة جامعة حلوان
سمر عبدالله
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انطلقت منذ قليل، احتفالية من جامعة حلوان بمشاركة الأساتذة والطلاب متوجهة إلى ميدان المنصة بمدينة نصر، احتفالا بنصر أكتوبر، وسط هتافات مؤيدة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحمل الطلاب والعاملون في جامعة حلوان صور الرئيس والأعلام، رافعين شعارات مؤيدة للدولة، بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان.

وانطلقت مسيرة جامعة حلوان على أنغام الأغاني الوطنية، مرددة هتافات داعمة للرئيس وللقوات المسلحة التي لعبت دورًا كبيرًا على مدار التاريخ ليس فقط في إرساء الأمن وتأمين الحدود، وكل مجالات التنمية والتعمير.

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