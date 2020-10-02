طلاب وأساتذة جامعة حلوان ينظمون مسيرة للاحتفال بنصر أكتوبر

انطلقت منذ قليل، احتفالية من جامعة حلوان بمشاركة الأساتذة والطلاب متوجهة إلى ميدان المنصة بمدينة نصر، احتفالا بنصر أكتوبر، وسط هتافات مؤيدة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.وحمل الطلاب والعاملون في جامعة حلوان صور الرئيس والأعلام، رافعين شعارات مؤيدة للدولة، بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان.وانطلقت مسيرة جامعة حلوان على أنغام الأغاني الوطنية، مرددة هتافات داعمة للرئيس وللقوات المسلحة التي لعبت دورًا كبيرًا على مدار التاريخ ليس فقط في إرساء الأمن وتأمين الحدود، وكل مجالات التنمية والتعمير.