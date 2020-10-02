فلسطين واليابان يبحثان المستجدات الداخلية والإقليمية

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع ممثل اليابان لدى فلسطين ماياسوكي ماجوشي، آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا استعراض موافقة الفصائل الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" على ما تم الاتفاق عليه بين حركتي (فتح) و(حماس) حول إجراء الانتخابات العامة في البلاد والخارج.من جانبه، ثمّن عريقات دعم اليابان المتواصل للشعب الفلسطيني في المجالات كافة وتمسكها بحل الدولتين على حدود 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك دعمها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وعلى أساس القانون الدولي.بدوره، أكد ماجوشي دعم بلاده الكامل لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية الحرة والنزيهة، مبديا استعداد اليابان لدعم العملية الديمقراطية بما في ذلك المساهمة في الإشراف والرقابة.