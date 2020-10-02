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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مسيرة وسط النيل للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر: «تسلم الأيادى»

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:27 م
مسيرة وسط النيل للاحتفال
مسيرة وسط النيل للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
سمر عبدالله
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نظم أصحاب المراكب النيلية مسيرة في نهر النيل على أنغام الأغاني الوطنية وأغنية تسلم الأيادي، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم مؤسسات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حملوا أعلام مصر.

ووسط النيل، هتف الأهالي على المراكب قائلين: "تحيا مصر"، إضافة إلى عدد من الهتافات التي تؤيد الجيش والدولة والرئيس.

وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات ونظمت الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، واستجاب المصريون حيث نزلوا في جميع ميادين مصر للاحتفال رافعين أعلام مصر، ومرددين لهتافات مؤيدة للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

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