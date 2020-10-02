عادات خاطئة تضر العين مع تقدم السن

العين أحد أهم أعضاء الإنسان وأكثرها حساسية للمرض وللعوامل الخارجية، لذا فإن الحفاظ على صحة العين أمر في غاية الأهمية لصحتك العامة.بحسب ما ذكره موقع "ذا هيلث سايت"، تحتاج إلى فحص عينيك مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، حتى لو لم تكن لديك أي مشاكل في الرؤية.الأمر بغاية الأهمية، مثلما تحتاج إلى الحفاظ على صحة جسمك، تحتاج أيضا إلى الحفاظ على صحة عينيك، خاصة مع التقدم بالعمر.تتعدد الأسباب التي تؤدي للإصابة بأمراض العين مع التقدم في العمر، قد يكون الأمر متعلقا بالوراثة أو نتيجة أمراض معينة، أو بسبب عادات نمط الحياة الخاطئة.هناك العديد من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة العين وتسبب تلفها مع مرور الوقت، والتي يجب تجنبها قدر الإمكان للحفاظ على صحة العين مع التقدم بالعمر، وتشمل ما يلي:فرك العينين باستمرار: غالبا ما تكون هذه العادة تُمارس بشكل لا إرادي من قبل معظم الناس، دون أن يكونوا على دراية تامة بأضرار هذه العادة السيئة، ليس فقط على العينين، بل تؤثر على الرؤية مع التقدم في العمر أيضا.التحديق في الشاشات الإلكترونية لوقت طويل: الجلوس لعدة ساعات أمام الشاشات الإلكترونية أمر ضار جدا للعين، وذلك بسبب الأثر الضار لتلك الأشعة السامة المنبثقة من هذه الشاشات.النوم بالعدسات اللاصقة: يجب الحرص على التخلص من العدسات اللاصقة قبل النوم، وذلك تفاديا لحدوث التلف والضرر في العين.التدخين: يؤثر التدخين سلبا على الصحة العامة للجسم بشكل عام، لكن ضرره بالنسبة للعين يصفه الأطباء بكونه كارثيا، لذا يجب الامتناع عنه قدر الإمكان.النوم غير الكافي: النوم غير الكافي هو أحد أهم الأسباب التي تؤثر على صحة العين، وتلحق بها ضررا كبيرا، لذا يجب الحرص على النوم لساعات كافية في الليل، وتجنب السهر وإجهاد العين قدر الإمكان.