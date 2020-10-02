«مزور ونصاب».. فضائح تلاحق اليوتيوبر الإخوانى عبدالله الشريف

مليونا متابع بالفلوس

"حسابات كثيرة"

-الشيخ الحرامي

-الشيخ ترتر

فضيحة تلو الأخرى تلاحق الهارب عبدالله الشريف كان آخرها تحويل صفحة إجتماعية لأخرى شخصية باسمه لنشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر.نشرت صفحة مختصة بفضح وإبادة المواقع الإلكترونية ممولة خاصة بالإخوان حقيقة شراء الجماعة لصفحات بلغ عدد الإعجاب بها مليوني شخص تم تحويلها باسم عبدالله الشريف، وادعت الإرهابية أنه المليونى شخص متابعين للمحتوى الخاص بالهارب، لكن تبين ان الصفحة تم تغير اسمها أكثر من مرة لتستقر في النهاية على اسم عبدالله الشريف.عرض عمرو أديب، تغريدة لعبدالله الشريف وهو يعترف بأنه ينشر الشائعات قائلا: "عندي حساب سيساوي شهير عايش بيه بينهم، كان الغرض منه اني افهم دماغهم اكتر فاتشهرت عندهم وبقيت من منظريهم، بدخل اهبد الإشاعة من هنا وهوب الرتويت منغير ما حد يسأل عن مصدر ولا نيلة".فضيحة أخرى ارتكبها عبدالله الشريف لوقائع نصب خلال الفترات الماضية، وفي محاولة فاشلة منه خرج وتبرأ من تلك الاتهامات، وكتب اليوتيوبر الإخواني تغريدة عبر تويتر، ينفي من خلالها جمعه لتبرعات، ونشر صورة لإحدى المحادثات يطلب فيها 300 ألف دولار مقابل تدشين مجموعة من اليوتيوبر لحملة محددة.شن اليوتيوبر محمد قنديل هجمات على الإرهابي عبدالله الشريف مستعرضا خلال حلقة بعنوان «حقيقة عبد الله الشريف مدعي الشرف تسريبات الجزء الأول»، تسريب للإرهابي بعرض فيديوهات لمكالمات هاتفية لعبدالله الشريف من داخل سيارته وهو يتغزل بفتاة، ويقول:"اتمنى أن يأتي يوم ونمشي بجوار بعض ونمسك ايد بعض.. وحشتيني".وقال محمد قنديل إن الإرهابي عبدالله أرسل صور لأجزاء حساسة من جسد فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ووعدها بترتيب لقاء في تركيا والحجز لها فندق وإرسال تذكرة الطيران بهدف إقامة علاقة محرمة معها.