التنظيم والإدارة: تقييم 2632 مهندسًا لوظائف بـ«المجتمعات العمرانية»

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى، اليوم، من تقييم عدد 2632 مهندسًا متقدمب لشغل 149 وظيفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات وذلك إطار التعاون الوثيق بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية وما يوليه الجهاز من أولوية لتقديم الدعم الفني لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة في تقييم المتقدمين لشغل وظائف بها.وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن أعمال التقييم بدأت منذ يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر واستمرت حتى الخميس الموافق أول أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار القدرات السلوكية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.وأشار إلى أن أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها التزام كل القائمين على المركز وكل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة والقفاز الطبي، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي، لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، ويقوم الجهاز بتسليم نتائج التقييم على اسطوانة مدمجة (CD) مغلقة برقم سري للوزير المختص في آخر أيام التقييم.