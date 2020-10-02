بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 462 ألفًا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 462 ألفًا و775 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، وصل إلى 42 ألفًا و292، كما تعافى 2383 من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 35 أسبوعًا.