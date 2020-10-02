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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة أمريكية تطالب سنودن بدفع 5.2 مليون دولار بسبب نشر كتابه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
الاستخبارات الأمريكية
الاستخبارات الأمريكية
وكالات
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أصدرت محكمة أمريكية قرارًا يطالب كاشف أسرار الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن بأن يدفع للحكومة الأمريكية، مبلغ 5.2 مليون دولار الذي حصل عليه مقابل كتاب ذكرياته.

وحسب قرار المحكمة، فإن سنودن يجب أن يحول إلى السلطات الأمريكية المبلغ المذكور إضافة إلى أي عوائد من مبيعات كتابه، وكذلك مداخيله من 56 خطابا ألقاها سنودن علنيا.

واعتبرت وزارة العدل الأمريكية عوائد سنودن غير شرعية، إذ أنه انتهك التزاماته أمام الهيئات الحكومية الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه القضية ليست مرتبطة بالقضية الأخرى، التي يتهم فيها سنودن بالكشف عن معلومات سرية.

والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن قدم للصحفيين في عام 2013 معلومات عن البرامج السرية الأمريكية للتنصت وجمع بيانات مستخدمي الإنترنت.

واستقر سنودن في روسيا، حيث حصل على الإقامة المؤقتة، هاربا من الملاحقة القضائية الأمريكية.

وفي 2019 نشر الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية كتاب ذكريات تحت عنوان "Permanent Record".

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